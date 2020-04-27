前大法官徐璧湖。資料照片

已故女法官張仁淑的獨子陳怡之，自訴前大法官徐璧湖變造遺囑，在張仁淑死後用張的提款卡領錢，涉犯偽造私文書罪，歷審認定張仁淑生前曾指定徐為遺囑執行人，她有權領錢，判決徐和同案被告楊莎蓁無罪，陳男不服提上訴，遭最高法院駁回確定。

徐璧湖是司法官訓練所第11期結業，2003年為前總統陳水扁提名為大法官，2016年政權再次輪替，總統蔡英文補提名新任大法官前，徐是「大法官審薦五人小組」成員。

張仁淑則是司法官訓練所第2期結業，法界資歷比徐璧湖還深，1992年曾代表全國女法官向內政部登記成立「中華民國女法官協會」，並擔任首屆理事長，2016年過世。

2016年1月7日張女死亡，3個月後她的獨子陳怡之申報遺產稅後，檢具文件到台灣銀行及郵局提領張的帳戶存款，但銀行及郵局主張徐璧湖在張女死後曾出示遺囑，因此不讓陳男提領款項，陳提起刑事及民事訴訟，控告徐偽造文書並要求返還張的寄託物「存款」。

徐璧湖堅決否認犯罪，並表示張仁淑臨終之前，入住安寧病房多時，因唯一尚存的孩子陳怡之長期滯留美國不歸，為處理遺產，乃自立遺囑，並指定她與楊莎蓁為遺囑執行人，她們應張仁淑要求，從無更動遺囑一字一語，絕無不法所有意圖。

刑事部分，一審及二審都認定民事法院送請法務部調查局鑑定後，調查局覆鑑定結果，認遺囑本文及指定遺囑執行人之附記部分，均為張仁淑之筆跡無誤，徐等人沒有偽造文書及盜領存款，陳怡之指控與事實不符，耗費司法資源，案經上訴，最高法院駁回確定。

民事部分，去年3月高院維持一審判決，認定遺囑是真的，未經執行人徐璧湖同意繼承人不得領款。可上訴。

(中時 )