據《證券時報》報導，東莞市政府26日與拼多多簽署戰略合作協議，聯合推出「東莞優品．直播嗨購」系列活動，拼多多將聯合東莞市引入超過1萬家優質東莞企業和品牌，打造面向平台6億消費者的「東莞優品館」，商品覆蓋東莞實力雄厚的製造業和豐富的產業帶資源。

此外，借助直播等新型數位化展銷技術，雙方將推動東莞製造的消費品產業鏈，在線上挑戰1000億元人民幣年銷售額的目標。

(旺報 )