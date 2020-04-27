東莞與拼多多合作 引進1萬家企業力推「智造」產品 11:402020/04/27 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，東莞市政府26日與拼多多簽署戰略合作協議，聯合推出「東莞優品．直播嗨購」系列活動，拼多多將聯合東莞市引入超過1萬家優質東莞企業和品牌，打造面向平台6億消費者的「東莞優品館」，商品覆蓋東莞實力雄厚的製造業和豐富的產業帶資源。 此外，借助直播等新型數位化展銷技術，雙方將推動東莞製造的消費品產業鏈，在線上挑戰1000億元人民幣年銷售額的目標。 (旺報 ) #東莞 #聯合 #東莞市 #直播 #合作 也許您會感興趣 推薦閱讀 《興櫃股》疫情危機變商機 愛爾達整合力攻直播市場 11:422020/04/23 財經 資誠推遠距診斷工具 助企業制訂因應策略 16:502020/04/23 財經 殺到有感獲共鳴！老爺線上旅展加開「安可場」 17:222020/04/23 旅遊 企業家轉型直播網紅 04:092020/04/26 專題周報 無人音樂會 線上響掌聲 04:102020/04/26 生活新聞 表團玩直播 口袋要夠深 01:092020/04/26 娛樂新聞 直播能救影視業嗎？ 陸明星開直播帶貨、全方面直播化 10:512020/04/26 兩岸 比爾蓋茲：未來2個月可以期待「半正常世界」生活 20:062020/04/26 財經 疫情影響全球 勤業眾信：企業應加速數位化 10:242020/04/27 財經 疫情來搗亂 干擾資金回台腳步 10:242020/04/27 財經 兩岸熱門新聞 陸三大電信商5G基地台全數落地 華為拿下最多單 - 兩岸 - 旺報 陸殲-20爭氣 量產超俄趕美 - 焦點新聞 - 旺報 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 美共和黨甩鍋大陸競選綱要曝光 華春瑩：快來看 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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