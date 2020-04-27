美國總統川普簽署4840億美元追加紓困案，上周五美股三大指數漲幅超過1%，受此激勵，周一香港恆生指數開高走高，目前勁揚389.04點或1.63%，為24220.37點，收復24000點大關。國企股(H股)大漲2.02%，為9851.30點。目前電信股漲幅領先，中國聯通漲2.41%，中國移動漲1.8%，中國電信漲0.76%。

(時報資訊)

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