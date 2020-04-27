《港股》恆指開高走高 收復24000點 11:082020/04/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普簽署4840億美元追加紓困案，上周五美股三大指數漲幅超過1%，受此激勵，周一香港恆生指數開高走高，目前勁揚389.04點或1.63%，為24220.37點，收復24000點大關。國企股(H股)大漲2.02%，為9851.30點。目前電信股漲幅領先，中國聯通漲2.41%，中國移動漲1.8%，中國電信漲0.76%。 (時報資訊) #開高走高 #收復 #漲幅 #恆指 #美國總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 油價走高收復失土 道瓊漲456點 05:562020/04/23 財經 《港股》油金股領軍 恆指開漲0.38％ 10:172020/04/23 財經 老套！美要查武漢實驗室 外媒：這招17年前早用過 15:422020/04/23 國際 《港股》恆指收漲0.35％ 惟交投仍顯清淡 16:482020/04/23 財經 《港股》美股乏力 恆指開跌0.55％ 10:012020/04/24 財經 《港股》恆指收跌0.61％ 康方生物首日掛牌飆升50％ 16:482020/04/24 財經 美應對疫情張惶失措 陸乘機推進國際宣傳 23:362020/04/24 兩岸 陸港觀盤－港股短期震盪 恆指初步支撐23,500點 04:092020/04/25 全球財經 NBA》麥科倫嗆川普：這世界怎麼了？ 09:102020/04/25 體育 美國總統簽署刺激法案 台股大漲逾百點 09:122020/04/27 財經 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 注意！5月賣股走人？大咖洩驚天秘密 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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