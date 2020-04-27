日系外資在最新出爐的報告中調降台積電(2330)評等，指雖目前尚未看到客戶砍單，不過下半年客戶將開始聚焦需求並檢視庫存，導致庫存修正風險升高，將台積電評等由「買進」調降至「中立」，目標價維持310元。

繼亞系外資於3月底率先調降台積電評等後，日系外資在最新出爐的報告，也調降台積電評等，日系外資認為，台積電目前尚未看見客戶砍單，原因可能包括2019冠狀病毒疾病疫情爆發前的半導體庫存較低。

日系外資指出，考量台積電股價從3月低點以來已反彈約16%、占台積電營收約15%的華為恐遭美國進一步禁令限制、今年下半年庫存修正風險升高，預估台積電風險報酬比率將於下半年惡化；從半導體景氣周期和客戶華為風險之角度，調降台積電評等至「中立」。

日系外資預估台積電2020年營收將成長10%至15%，低於市場預期的成長15%至20%。仍看好台積電長期競爭力和成長性，維持目標價310元。

(時報資訊)