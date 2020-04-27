陸股滬深300及上證50指數早盤上漲逾1個百分點，富蘭克林證券投顧表示，中國歷經1月下旬至2月份嚴格的隔離政策之後、2~3月份復工情況逐漸上軌道，中國政府施政重點已從防疫轉向促進經濟活動正常化，先前的管制措施逐步取消以利改善企業營運環境，綜合各項高頻數據顯示，目前的產能已恢復至正常水準的8成左右。受惠於疫情期間遭壓抑的需求動能釋放以及政府刺激政策激勵，預期下半年中國國內經濟活動將顯著復甦，整體評估在全球主要經濟體中，中國反而可能是受新冠肺炎影響最為輕微的國家之一。

今早在台股掛牌的陸股ETF，以元大滬深300正2（00637L）、富邦上證正2(00633L)、國泰中國A50正2（00655L）、富邦恆生國企正2（00665L）等表現最靚。

周一(27日)中國統計局公布，1~3月份，中國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣7814.5億元，年減36.7%；3月份規模以上工業企業利潤則是年減34.9%。中國統計局強調，雖然3月份工業企業利潤情況有所改善，但受到市場需求未完全恢復、企業庫存上升、工業品價格持續下滑、成本壓力大等多重因素影響，工業企業利潤跌幅仍然偏高，企業獲利形勢仍不能過度樂觀。

(時報資訊)