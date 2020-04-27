內政部限令4月27日前婦聯會依政黨法轉型為政黨，否則將予以解散，對此，前新北市長朱立倫表示，如何讓婦聯會更能符合當時創會以及民眾的需求，也是現在內政部與政府的責任，不要用太多的政治思維與政黨立場，把婦聯會打成好像是國民黨的附隨、自肥組織，他也希望政府好好的讓婦聯會轉型而不是讓婦聯會消滅。
第四屆《Hit FinTech》高峰會27日在台中登場，前新北市長朱立倫應邀致詞，面對媒體詢問內政部限令婦聯會依政黨法轉型為政黨；朱立倫做出回應。
朱立倫表示，婦聯會是人民團體，當然在上個世紀它曾經和國民黨有所關聯，可是事實上早已沒有任何關連，如何讓婦聯會更能符合當時創會以及民眾的需求，也是現在內政部與政府的責任，不要用太多的政治思維與政黨立場，把婦聯會打成好像是國民黨的附隨、自肥組織，事實上完全不是，我們也希望，婦聯會的所有資源，不管是人力、物力以及它的財力，都能夠為全國的民眾所用，好好的讓婦聯會轉型而不是讓婦聯會消滅。
(中時 )
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