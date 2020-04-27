香港新冠肺炎疫情有所緩和，過去一個星期有3日無新增確診個案。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超27日表示，目前香港因回流引起的本地爆發疫情，已受到控制，建議大陸入境人士強制檢疫令於下月7日屆滿時，可考慮按地方逐批放寬。

梁指出，近期已無聽到經私家醫生和普通科門診篩查所發現的確診個案，反映社區傳播受到控制，即使社區有隱形傳播鏈，傳播情況可能在低水平，建議對有必要不斷來回兩地的人士，可以個別考慮放寬其檢疫14日措施，至於一般旅客就按地方逐批放寬。

但他強調目前大陸對無病徵但帶有病毒的人士不列入確診個案，而湖北、黑龍江和廣東都有較多這類情況，反映隱形個案仍存在，若放寬大陸人士入境，必須掌握他們在國內行程，亦要觀察五一長假期後，大陸疫情的變動。

梁續指，歐美疫情未完全停止，疫情可能會持續一段時間，亦可能有輸入個案進入社區，認為要做好篩檢工作，例如由高危地方回港人士，需在定點酒店隔離等，完善現時的檢疫漏洞，防止隱形患者在檢疫期間因與家人同住而出現感染個案。

(中時 )