北市林森北路錢櫃大火釀重大傷亡，台北市長柯文哲27日宣布4項善後措施，除了協助照顧病患及死者的後續相關處理外，今起全面清查北市境內所有KTV、電影院等密閉式公共場所，另外針對全市錢櫃也要清查，若違法、沒通過建築工安檢查，不准營業，通過才准，至於林森錢櫃消防設備疏失，會從重處分。

柯文哲表示，針對重大傷亡，北市府目前有4項善後措施，其一，社會局、民政局成立專案關懷小組，針對死亡、住院受害者提供一對一協助，特別對住院病人，會拜託醫界同仁給予照顧，他26日晚間有去仁愛、中興、台大醫院看病人，在病房的人還好，加護病房有人裝葉克膜、情況相當危急，插管有7人，應是濃煙導致吸入性肺傷害而插管，大概還好，但還是要注意，還在加護病房則沒完全脫離險境。

其二，社會局、法務局成立專案小組，協助受害者及業者處理賠償有關事務；其三，全面清查北市境內KTV電影院等密閉室公共場所，看有無違規，施工中的會特地檢查，消防同仁會針對北市全部錢櫃KTV檢查1遍，通過才能正式營業；其四、起火原因及為何關掉5大消防設備，是檢察官調查重點，北市會把消防建置發資料跟監視器都給檢察官，等調查結果，但事證明確部分，建管處及消防局會先從重處分。

柯說，業者犯了錯，向建管處申請使用執照並更時，也應同時向消防局申請消防計畫書，但沒申請消防計畫書就先偷跑，沒遵守法令，檢察官正追查。

北市副市長黃珊珊指出，他們26日到場，已請建管處依《行政執行法》勒令林森錢櫃停業，今起會對北市所有錢櫃做消防安檢，有違反建築公安問題、不合法，會停止使用；另有關消防設備是被破壞而致人於死，會依《消防法》第36條由地檢署做刑責處理，北市府則依照程序從重處罰。

黃珊珊說，公部門可採實名制登記，但對於業者只能勸導，當然這對疫情、災害掌握可能會有很大缺漏，會全面檢討封閉場所的防疫、防災設施，不過這次發生這麼大的事，錢櫃是上市公司，要負相關行為責任。

(中時 )