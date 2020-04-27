台股近月表現超強，27日台股加權股價指數早盤更大漲近200點，也推升台股基金淨值出現一波強勁彈升。根據晨星統計，甚至有45檔台股基金月績效逾2成。對於台股後市展望，法人認為，強彈之後大盤恐須要時間整理，目前持續觀察疫情發展、全球經濟、各公司財報及接單情況。

在全球股市這一波反彈下，台灣加權股價指數也從8500點快速上漲至10700點，漲幅約26％，因此，大半的台股基金都有不錯的表現，其中德銀遠東DWS台灣旗艦基金以及統一統信基金等數檔台股基金績效更贏過大盤。

對於台股後市，統一投信表示，歐美地區新冠肺炎疫情未止，將影響全球經濟前景及下半年終端消費需求，在疫苗及有效藥物尚未正式問市前，各國需學習與疫情共存，正如目前大陸在控管疫情同時，也讓產業秩序逐漸恢復正軌，同步並進，讓經濟損傷降至最低。台灣雖然疫情管控良好，今年經濟成長率也會受到外部影響而下修。

台股從3月低點強力反彈回到萬點，統一投信認為，短線需要休息整理一下，預估加權指數在10,000點上下500點的區間震盪是合理區間。由於美國聯準會與主要國家同步進行大規模的降息、貨幣寬鬆及財政刺激，全球金融市場恐慌情緒已大幅降低，逐漸恢復理性，但台股要再次下探3月低點的機率不高。

野村積極成長基金經理人邱翠欣表示，財報漂亮的企業股價早已彈上了天，現階段更須留意弱勢企業的財報要傳遞哪些訊息。對未來行情的判斷是財報季期間在萬點附近展開最後的整理，5月中下旬震盪結束，啟動第二波反攻。基於第三季各國有條件重啟經濟，人民生活緩步回歸正軌的前提，疫情發生前就被看好的產業標的(彈幅相對落後者)更有機會成為第二波的領漲主軸，看好的族群：包括 5G 基建、智慧型手機與去美化概念族群等。

投資策略上，法人相對看好電子股並以電子股為布局重心，主要是因傳統產業訂單受疫情影響較大，統一投信指出，目前電子廠商4月至5月訂單能見度佳，主要在彌補第一季需求缺口，6月以後訂單則要再進一步觀察歐美需求。看好受疫情影響程度低、具長線趨勢題材的產業，選股以接單能見度高、首季財報優於預期、法說展望佳的個股為主，包括5G、資料中心，以及居家辦公、遠距教學、影音串流等宅經濟受惠股，例如伺服器、筆電等。

(工商 )