然根據統計，從今年以來至今，中國基金績效依然跑在前，法人表示，持續看好陸股後市，但仍要細挑產業！

根據晨星基金統計儘管近月陸股表現不如先前亮眼，依晨星基金績效顯示，截至4月23日為止，然仍有20檔中國基金近月績效超過1成。

對於陸股後市，群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，新冠肺炎疫情持續在全球各國肆虐，造成國際資本市場劇烈動盪以及經濟衰退預期升溫。由於中國疫情出現好轉跡象，加上企業復工進度持續推展，在貨幣政策寬鬆預期的環境下，表現可望優於全球其他股市。不過，現階段全球疫情尚未明顯受控之下，海外需求的壓力可能持續承壓，看好內需市場較快復甦。另外，半導體行業復甦，將帶動另一波補庫存。新基建可望成為投資亮點，將會帶動相關設備需求。

富蘭克林華美中華基金經理人沈宏達表示，新冠疫情雖使經濟與股市震盪加大，但從疫情中，仍可尋找受益的產業與股票逢低承接。A股價值面目前本益比僅11倍多相對5年均值12倍仍低，顯示股價便宜，針對陸股投資仍建議分批逢低布局，或以定期定額方式中長期投資。目前操作看好的四大主軸方向包括科技、消費、醫療、新基建，如:受政策支持的5G通訊、資料中心、新能源汽車等，加上大陸政府亦擴大專項債議題，鼓勵復工所帶動的基礎建設、零售消費、醫療保健等產業，由危機中轉變為逢低布局介入的良機。

那些是A股相對看好的產業？ TAROBO 大拇哥投顧表示，新冠病毒疫情雖影響製造業供應鏈，延遲某些產業幾個月的發展，但於疫情期間，大陸加速5G等新基建計劃，看準未來產業轉型及發展將由5G帶動。另AI監控發展使得未來居家檢疫對象更精準，降低大規模封城、停工傷害；宅經濟如電商與遊戲因疫情加速普及化，實體經濟衰退帶動線上娛樂消費加速成長。因此推論未來5G網路通訊與軟體、智慧型手機與線上商業/服務、AIOT、新能源汽車、綠能、生物科技與老齡化醫療服務等產業是中長期較不受疫情影響且具發展潛力。

(工商 )