為降低能源公司倒閉風險，高收益債基金經理人從今年以來已陸續調低能源債持債比率，根據晨星基金資料統計，截至3月底為止，目前高收益債基金持有能源債比重都在2成以下，另有14檔高收益債基金持有能源債已降低1％以下，甚至有9檔高收益債基金對能源債是零持債。

根據晨星資料顯示，這些零能源債的高收益債基金多半是屬於中國高收益債基金、亞洲高收益債基金、歐洲高收益債、複合高收益債基金等，在市場漸趨穩定下，近月已有34檔高收益債基金也反彈逾1成。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，從報告得知，能源債券類違約率確實有漸攀升，因此，自4月以來，也減碼並調整有債券品質，布局於BB等級以上的能源債券並審慎挑選現金能力與企業體質較為健全的持有標的。

此外，張瑞明分析，美國能源產業歷經2014~2015年價格戰1.0的產業淘汰後，發行家數已大幅下滑，而企業之利息保障倍數，亦高於2015下半年當時水準。再由債券價格指數觀察，美高收能源債價格已趨近甚至低於2016年初最差水準，現在仍應繼續彈性搭配，挑選相關優質債券，不宜於低檔時輕易出脫。

在大部份高收益債券基金經理人減持能源債比重之後，富達國際表示，美國高收益債因疫情與油價干擾，利差最高曾破千點，此一利差水準已反映約42％-60％左右的極端違約情境，與實際狀況大相逕庭。此外，美國頁岩油企業大幅改善，即使油價持續低於40美元，仍有約85％的美國能源企業可以撐超過1年，美國高收益債早已呈現超賣！

野村投信表示，雖然OPEC+最終達成史上最大規模減產協議，市場仍在反應供需極度失衡的慘況導致油價暴跌。預期國際油價將反應終端需求，在疫情進展、疫苗進度與各國經濟開放仍未明朗之前，油價仍將維持弱勢整理格局。因此，短期內建議避開能源股債相關的產品，若投資人仍希望布局能源相關標的，則建議以能源產業占比較低的產品為優先。

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