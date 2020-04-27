台北市中山區林森北路錢櫃KTV 26日驚傳火災，造成5死慘劇，台北地檢署承辦主任檢察官張智堯、檢察官黃筵銘預計在27日下午2時，會同警消人員勘驗火警現場，除了勘查起火點、起火原因，及5名死者的陳屍地點，並將追查錢櫃消防系統的受信總機與各樓層區域廣播系統的連線，釐清消息系統沒有發生作用的主因。

據了解，北檢相驗火警死者，初步確認都因吸入性嗆傷致死，陳屍地點依目前初步報告則分別在實際上的5、6、8樓，其中只有錢櫃員工在5樓，至於6樓及8樓的罹難者，都在不同包廂內。

檢警昨天已經先勘驗5樓疑似起火點的監視器畫面，但仍需檢視完整的監視器畫面以釐清案情。同時，檢警發現，錢櫃林森店不是統一的消防系統，位於1樓的受信主機與各樓層間的區域廣播系統並非相同廠牌，目前初判火警當時樓層的廣播、排煙、灑水、捲廉等系統都沒有運作，檢警將調查受信主機與各樓層系統間的連線，查明系統失靈的原因。

(中時 )