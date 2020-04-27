高雄市長韓國瑜防疫兵推、醫護抗體篩檢補助等政策，遭綠營抨擊「封城、普篩」製造恐慌，高市府再三澄清，綠媒仍繼續檢討韓要「封城、普篩」，高市新聞局長鄭照新27日忍不住痛批「就是有人故意聽不懂」，並分享中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中肯定基隆社區演練的新聞，希望中央一視同仁，「請陳時中部長不要只去基隆，也能來給高雄指導！」

韓國瑜上周公布防疫政策，高市府將在四維、鳳山行政中心辦兵推演練，模擬社區感染如何應變，另外，在醫護團體建議下，市府也將提供第一線醫護人員抗體篩檢補助，非強制性，由醫護人員自願參加，也會在獲得中央首肯後才會推行，不料，這兩項政策遭綠營反對，批評這是沒有必要的「封城、普篩」，浪費資源並製造恐慌。

網路鄉民更製作KUSO版豐臣秀吉圖片，諷刺韓國瑜是「封城秀急」，韓24日親自澄清，他已第七次強調「高雄不封城」，封城茲事體大，對市民生活及經濟活動都會造成影響，「希望明天不要再講第八次」，他並自嘲自己是豐臣秀吉的弟弟「封城不急」。

高市府連日解釋，部分政治人物、媒體仍持續抨擊韓國瑜「封城、普篩」政策，高市新聞局長鄭照新27日上午臉書發文抱怨，「看來要每天複誦一遍」、「但有人就是故意聽不懂」、「這是智力測驗嗎？」

鄭照新重申，5月3日要辦的演練不是封城，是社區感染大樓疏散應變演練；不是普篩，而是自願抗體篩檢費用補助，市府已經解釋得很清楚，希望外界不要故意誤導市民。

他也翻出3月底基隆舉辦「社區封鎖」演練的新聞，當時陳時中給予高度評價，還大力肯定「地方中央合作」；鄭照新指出，高雄要辦的演練，和基隆的社區感染示範幾乎一樣，「希望陳時中部長能夠來給高雄指導，協助高雄改進，並且協助澄清這不是封城」。

(中時 )