近來高雄市長韓國瑜防疫措施引起議論，加上有政黨民調顯示五成民眾支持罷韓，對此，朱立倫指出，最近地方首長從北到南大家都努力推動防疫工作，自己擔任16年地方首長，他認為，地方首長超前部署，都要支持，所有兵推、演練，都是為了保障民眾安全，別用這些方式和理由，攻擊地方首長，他呼籲不分黨派，做好防疫，少點政治、多點防疫、多談經濟，比較重要。

第四屆《Hit FinTech》高峰會27日在台中登場，前新北市長朱立倫應邀致詞，面對媒體詢問會不會擔心罷韓成功，朱立倫做出回應。

(中時 )