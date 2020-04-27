林森錢櫃26日發生嚴重大火，釀成5人死亡的慘劇，有獲救者就痛批，火災當下沒有內部警報聲響，簡直罔顧人命。而錢櫃董事長練台生同時也擁有年代電視台，對此，資深媒體人周玉蔻直言，練台生下面的壹電視及年代新聞台有沒有如實報導，大家都在看。

據悉，錢櫃當年由KTV教父劉英一手創立，說他是「最懂KTV的人」絕不為過，2008年錢櫃爆發經營權之爭，年代集團董事長練台生入主後，劉英另起爐灶開了「星聚點」，挖走一票跟他打江山的KTV專業人才，形同讓錢櫃「只剩包廂的空殼子」。如今林森店發生火警，恐比當年經營權之爭更具殺傷力，對照進包廂播放標榜健康、安全的歡迎帶，不只諷刺，更令人唏噓不已。

對此，周玉蔻今在臉書發文表示，錢櫃練台生董事長旗下的媒體，壹電視及年代新聞台，有沒有公平合理報導林森北錢櫃大火、奪掉5條人命，9人重傷的慘案，各界都張大眼睛在密切檢驗！

周玉蔻臉書。（摘自周玉蔻臉書）

(中時電子報)