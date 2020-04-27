為解決台灣電力人才需求問題，工研院號召產學研組成的「電網學校暨人才發展聯盟」，今年百萬元獎學金徵件，即日起收件至5月10日止，得獎者最高可獲3萬元獎學金，還有利爭取到上市上櫃公司實習，增加被聯盟中企業雇用的機會。

工研院電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文表示，電力與綠能產業是相輔相成的，強健的電力電網系統，可快速增加不同綠能電源併網，解決再生能源供電間歇性的問題，電力領域在再生能源帶動下，預計將可結合AI與大數據分析，創造出龐大的經濟效益。

工研院決定擔任領頭羊，號召產學研共26個單位，共同出資組成「電網學校暨人才發展聯盟」，去年首度以百萬獎學金徵件，2次共有42名得獎者多來自台大、交大、成大等各校電力電網優秀學生，不少聯盟企業主紛在頒獎典禮中，爭取得獎者到自家公司上班。

今年聯盟匯集百萬獎學金，徵件到5月10日，報名不限科系，獎項總共有3大類，包括優秀專題提案獎（大學部）、傑出專題成果獎（大學部）、優秀學生獎學金（研究所），獎金分別1萬元到3萬元。

相關報名者必須修畢電路學或電工學等同課程，且已修畢或願意另修至少三門電力工程相關課程；報名優秀學生獎學金者，則需為大專院校研究所全職學生，並從事電力工程相關領域研究。

(中時 )