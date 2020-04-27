隨著「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞」第3、4集在27日首映，身為喬丹最強輔佐之一的「小蟲」羅德曼，也在紀錄片當中談到當年公牛的3連霸王朝，羅德曼不改猖狂個性放話，假如當年公牛陣容沒有他，恐怕連1次總冠軍賽都拿不到！
「你知道當時的公牛陣中擁有偉大的麥可喬丹、有出色的史考提皮朋、有了不起的菲爾傑克生(當時公牛總教練，外號禪師)，」羅德曼在受訪時表示，「但如果你把我從那個冠軍陣容當中移除，他們還能拿1次總冠軍嗎？我可不這樣認為。」
也難怪羅德曼膽敢如此猖狂，畢竟擁有7度入選年度防守第一隊、2度獲選年度防守球員、連7年籃板王等豐功偉績的他，打球風格向來強悍，防守時更是無懼任何人，自從1995年夏天被馬刺賤賣到公牛後，成功幫助公牛奪下3連霸。
羅德曼同時評論了90年代與現在NBA比賽的身體對抗水平，「在我還在打球的那個年代，你幾乎可在場上做出任何想做的事。跟現在的比賽氛圍相比，在30年前的比賽場上，你甚至可以把人痛打一頓，且逃過技術犯規或其他相關處罰。」
(中時 )
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