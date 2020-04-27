新冠肺炎疫情嚴峻當下，台北市昨日爆發林森錢櫃火警帶走5條寶貴性命，引發國人譁然。對於外界討論按目前社交安全距離是否該關閉KTV，衛福部長陳時中今(27)日早上受訪時表示，任何地方只要安全距離沒辦法維持，都該這樣做。

其實早在3月底新北市長侯友宜已喊出控管KTV人潮，並點名若有業者不配合人潮管控政策，市府將祭出「員警站崗盤查」策略。侯友宜當時也重話表示，「未來出現確診案，大家生意也不用做了。」對於侯友宜的呼籲，新北市後續有許多業者配合暫時歇業或缩短營業時間。但如今台北林森錢櫃一場大火，錢櫃、好樂迪等KTV是否關閉的討論將再起。

另外，針對近期有數天0確診，是否有考慮放寬防疫措施，陳時中今早則表示，會以三階段研議準備中，並根據相關科學證據作放寬準備，但目前在科學證據評估上有點混亂，尤其是疫苗研發的評估至關重要，必須看未來情勢有沒有改進。

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(中時電子報)