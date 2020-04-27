北市錢櫃林森店昨天的一場大火共奪走5條人命，台北地檢署檢察官昨天會同法醫前往各大醫院相驗後，已開出死亡證明，並將遺體交由家屬處理後續喪葬事宜，當檢方訊問家屬意見時，家屬對於親人無辜死亡，均感悲痛不捨，有家屬淚求檢察官務必查明失火真相，請將公道還給家屬。

錢櫃林森店昨日發生大火，造成5死慘劇，台北地檢署立即指派主任檢察官張智堯與承辦檢察官黃筵銘、檢察官朱家蓉、林希鴻、高文政共 5人組成專案小組，除進行遺體相驗外，並調查相關業者是否涉及過失致死罪刑責。

經台北地檢署檢察官相驗5具遺體後，初步認定5人都是被濃煙嗆死。當檢方訊問死者家屬意見時，不少家屬悲痛落淚，檢方因家屬對於死因並無意見，因此已將遺體發還家屬處理後續喪葬事宜。

財團法人犯罪被害人保護協會台北分會昨天也第一時間派員前往醫院慰問並協助死難者家屬，提供家屬法律及心理層面協助，給予家屬即時關懷協助，撫慰並陪伴家屬。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)