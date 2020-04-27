受到新冠肺炎疫情影響，印度全境出現26000多起確診病例為亞洲第三高，一名機場職員潘迪（Prem Murti Pandey）就被困在全境確診數最多的孟買，為了逃離那個地方，他決定購買28噸洋蔥並喬裝貨車司機北上，結果一路上都沒被攔截，遠征1400公里最後順利到家。

孟買是印度境內疫情最嚴重的區域，全印度共有28%的確診病例聚集在此；據《CNN》報導，鑒於印度封鎖限制，規定只限載有食物的車輛能夠往返邊界，受困孟買的潘迪便突發奇想，租了一輛卡車，還聘請一個司機，自己則偽裝送貨員大手筆購買28噸洋蔥打算殺回北方邦安拉阿巴德老家。

潘迪說：「我們從孟買附近的一個蔬菜市場購買了洋蔥，並以運送農產品為藉口，穿越了三個邦，經過了三天的旅行，終於在週五到達家中。」

不過當地警方得知潘迪的行徑後，下秒就登門拜訪將他送往隔離區，警方表示，雖然他沒有任何冠狀病毒症狀，但作為預防措施，人已被抓到隔離中心，預計要待上2週。

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(中時電子報)