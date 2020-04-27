新竹一位50歲中年男子因罹患胸腺瘤2期，以胸腔外科手術切除腫瘤，但病理檢驗仍具危險因子，中醫大新竹附設醫院放腫科主任簡君儒與病患討論後，運用新購置的「放射治療設備直線加速器」，順利完成為期5周的輔助性放射治療，經電腦斷層顯示無復發，持續追蹤病情都很穩定。

簡君儒表示，腫瘤（癌症）是台灣常見重大疾病，文獻估計有接近一半病友會需要放射治療，放射治療就如同照X光，治療時並無明顯不適，大多體外給予1天1次，1次10多分鐘，療程大多需為期數周。

簡君儒指新竹縣過去並無放射治療設備，病友常需跨縣市接受放射治療，就醫多有不便，中醫大新竹附設醫院重金購入上億元先進的「放射治療設備直線加速器」，周一至周五每天均有放射治療門診，希望讓新竹縣市病友有更便利的放射治療服務。

放射腫瘤科團隊成員有醫師簡君儒、物理師余志薇、放射師江佩樺、白睎宇、田沁薇及護理師李品蓁。簡君儒自2002擔任主治醫師，臨床專長為放射線治療，尤其呼吸或消化道腫瘤，已治療近7千人次。

(中時 )