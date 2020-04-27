「安心即時上工計畫」工作津貼為每小時158元，每月最高80小時，最高補助1萬2640元，最長以6個月為限。（金門就業中心提供）

勞動部修正「安心即時上工計畫」，特別放寬金門地區申請資格，目前尚有300個短期計時工作名額，即日起受理民眾申請。

金門就業中心指出，勞動部「安心即時上工計畫」放寬申請資格，將原本的「6個月要有2個月勞保、就保」、「投保級距要在2萬3800元以下」，修改為申請推薦派工至「離島」或「原住民」地區，不受前2項資格限制。有需要的鄉親即日起可攜帶身分證到該中心辦理登記，在通過資格審核後，由縣府通知面試錄用及上工。

「安心即時上工計畫」工作津貼為每小時158元，每月最高80小時，最高補助1萬2640元，最長以6個月為限。

金門就業中心指出，該計畫申請資格尚未放寬前，至今受理申請人數共214人，已上工人數為44人，符合資格等待派工人數為100人。

該計畫目前尚有300個短期計時工作機會，地點分布於縣府各局處、鄉、鎮公所及高中(職)、國中(小)，工作內容為防疫協助、文書處理、環境清潔美化、海岸淨灘及其他公務協助事項。

金門就業中心主任張哲銓表示，為維護求職民眾健康及環境安全，進入中心登記的親鄉應全程佩載口罩，並接受量測額溫及噴灑酒精消毒雙手，以及保持安全社交距離。洽詢服務電話：082-311119。

(中時 )