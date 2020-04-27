國際廢鋼原料價格持續穩揚，鋼筋大廠豐興（2015）今日再漲廢鋼收購價每噸200元，為連續第三周漲價；成品之鋼筋及型鋼價格則維持平盤。

回顧上周，豐興20日開出的本周盤價均開高，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸各調漲300元，其中，廢鋼連二漲共漲500元；隨著主要原料價格走揚，上周鋼筋為近七周來首度反彈上漲。

因國際廢鋼原料價格持續走揚，豐興今日再漲廢鋼收購價每噸200元，累計連三漲共漲每噸達700元。鋼筋等產品價格則保守平盤不變。由於原料價格續漲，若本周能再進一步激勵買氣，市場預期後續鋼筋價格可望跟漲。

經調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為7000元；鋼筋每公噸牌價為1.46萬元，型鋼每公噸牌價維持1.96萬元。

近期美國廢鋼原料，受到疫情延燒影響，產量減少且收購不易，助長原料價格。最新原料價格方面，日本廢鋼原料價格每公噸續小漲2美元來到每公噸227美元，美國貨櫃廢鋼原料持平於每公噸215美元。另澳洲鐵礦砂原料由85.45美元下滑為83.9美元。

(時報資訊)