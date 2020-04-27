北市林森錢櫃大火釀禍，北市消防局指出，起火點是在5樓西北角儲藏室，裡面有堆放易燃材質的小沙發，是否跟施工有關還要檢察官調查；另外造成傷亡主因，是5大消防安全設備遭到關閉，究竟是誰關閉也需檢察官調查。

北市副市長黃珊珊表示，起火點是在5樓儲藏室，平常沒人使用，他們26日去看時，發現是臨時堆放的一些材質易燃小沙發，燃燒是否跟施工有因果關係還無法確定，需消防局火調科及檢察官去查，但能確定消防設備被關閉是最大釀災原因，所有證據跟監視器都由檢察官調查，檢察官來做最後公告。

消防局長吳俊鴻指出，安全消防設備自2018年至今年3月30日多次檢查，去年10月30日、今年3月6日的每半年檢查申報是合格的，而錢櫃今年1月17日向建管處申請使用執照變更，但沒向消防局提出有關施工中的消防維護計畫書。

吳俊鴻說，造成此次火警重要傷亡因素，是5大消防安全設備（室內消防栓、自動灑水、火警自動警報設備、緊急廣播設備、排煙設備）被關閉，形同虛設，最大殺手是濃煙，造成市民無法逃生；起火點在5樓西北角的儲藏室，由於偵查不公開，所以誰關的還要檢察官查。

吳俊鴻強調，2018至2019年多次檢查、測試都是合格，27日起會重新全面清查KTV、電影院等封閉場所，是否有施工又營業情形，則按照《消防法》處理，會與建管處聯合稽查。

吳俊鴻統計，26日下午1時53分將殘火處理完畢，出勤人員共233人、車輛93台、燃燒面積120平方公尺，疏散200人（135男、65女）；救出156人（就醫95人，含消防局送醫54人、自行就醫41人）。

(中時 )