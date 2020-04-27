中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組27日發布中國住房大數據分析報告預測，在疫情衝擊及寬鬆貨幣環境的背景下，短期大陸房地產市場局部上漲或下跌的風險將並存。而如果沒有嚴厲的管控措施，深圳的房價結構性上漲很可能擴展成全面上漲，並傳導至其它一二線城市，但未來大陸宏觀經濟環境若沒有及時復甦或進一步變差，一二城市即使房價進一步上漲也難以持續，最終「高開低走」的風險變大；三四線城市房價則很難出現全數上漲，少部分經濟受疫情衝擊較嚴重的三四線城市，房價也可能出現較快下跌。

《中證網》報導，報告指出，未來影響短期房價格局的主要因素包括疫情對住房消費需求的負面影響，以及相對寬鬆貨幣環境對住房需求及房價預期的正向影響。

報告建議，進一步完善一線城市及其周邊衛星城市的住房投資投機管控措施，因地制宜增加限售條款及新入籍購房者社保繳納條件；加強信貸資金用途管控，嚴禁各類消費貸款、非房地產企業經營貸款流入房地產市場；及時有效降低居民家庭短期還款負擔，臨時性對存量房貸利率進行向下重新定價，同時輔以臨時性推遲本金還款或修改本金還款方案等措施；結合集體土地入市改革，促進住房土地制度改革的推進，加快探索宅基地等非經營性集體建設用地的有序流轉途徑，在增加住房供給的同時降低房價泡沫。

(旺報 )