羅技旗下的電競設備領導品牌Logitech G於今(27)宣布，G102電競滑鼠第二代將於5月6日在台上市。G102第二代除了沿襲第一代精簡俐落的外型、6個自定義按鍵，還多了炫彩奪目的LIGHTSYNC燈光效果，以及提升最高加速度，使玩家擁有極致的沉浸式體驗，在競技場中可以敏感的回饋，發揮神級技巧。G102第二代推出玩家最喜愛的經典黑、白兩色，表面的磨砂質感更是大幅提升G102第二代滑鼠的握持手感，符合各式大小手型的外觀，連女性玩家都可完美掌握，征戰電競場無往不利。

Logitech G 有別於過往一貫神秘黑的風格，更推出G102第二代炫競白，讓玩家有更多電競周邊配色上的選擇。G102電競滑鼠是許多玩家初入電競世界的首選，親民的價位，並擁有齊全的電競性能，讓許多玩家愛不釋手。G102第二代再升級，希望帶給玩家全新的遊戲體驗與繽紛七彩的活力。小資玩家可選擇G102搭配G213或 G413鍵盤的高CP值組合，讓玩家可以輕鬆入手羅技，征戰電競場。G102第二代炫競白色將搭配羅技x蝦皮超品日，5月6日至5月20日期間獨家開賣，喜歡炫競白的電競玩家們，千萬不能錯過羅技x蝦皮獨家的超級品牌日，G102第二代神祕黑也將於5月6日全省通路同步開賣，建議售價699元。

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