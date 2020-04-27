全球肺炎疫情延燒，人人自危不僅為了保持安全距離，從線下活動轉為線上瀏覽，也直接促成「0接觸經濟」的崛起。據經濟部統計，今年2月電子商務成長近30%，逼近雙11規模，換言之，疫情時期消費需求已大幅轉為線上購物，許多人本業受到衝擊，如何守成，並趁勢增加自己的業外收入，也成為後疫情生活的關鍵技能。

據主計處資料顯示，2月單月核付失業給付件數創下10年新高，生計成了人人必需關切議題，除政府紓困專案外，如何在市場網購趨勢的浪頭上找到「自力紓困」機會點，也成為斜槓收入的重要關鍵。Rakuten樂分紅平台鎖定網購族群，將網購族的消費洞察成為能夠獲取收入的方法，自媒體社群時代，更是積沙成塔、將社群人脈轉換為收入的大好時機。

樂分紅推廣獎勵第二季賺點任務開跑！Rakuten樂分紅以簡單「分享」產品連結，自2018年上線以來，已發出百萬元回饋金，有鑑於疫情網購興盛，4月推出的「Rakuten樂分紅嚴選品牌月購物推廣賺現金活動」，參與會員人數創下新高、較去年同期成長360%、交易訂單數也飆高成長750%，此外，更以季度為單位推出加碼活動。樂天市場會員在Rakuten樂分紅站上選擇喜歡的商品、店鋪或樂天市場任一活動，產生出分紅推廣連結，透過Facebook、LINE、Twitter等個人社群，以URL網址或是HTML崁入網址方式分享後，消費者點擊該分紅連結並完成購買，即可獲得指定店鋪、商品、活動的分紅回饋，輕鬆累加斜槓收入。

有鑑於全民「自力紓困」業外收入需求，樂天市場特於第二季四月至六月加碼三等級推廣獎勵賺點任務。每月成功推廣5張有效訂單且業績達5,000元以上，除了可獲得樂天市場店鋪分紅外，還可額外獲得樂天點數500點（1點=1元），單月成功推廣10張有效訂單且業績達10,000元以上，可額外獲得樂天點數1,000點；單月30張有效訂單且業績達30,000元以上，可額外獲得樂天點數3,000點，等級越高即可獲得越高額獎勵點數。

此外，凡於推廣獎勵賺點任務中達成等級門檻之會員，於活動期間所完成的「每筆有效訂單」皆為1次抽獎機會，活動結束後，將抽取1名得獎者可獲得市價8,990元之飛利浦健康氣炸鍋。

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