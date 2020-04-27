高現金殖利率，加上積極透過研發、拓增營運項目及併購等來強化規模及獲利能力，遠東新(1402)、福懋(1434)、得力(1464)等紡纖個股，首季營運雖受疫情干擾，成長受阻；不過，在獲利能力提升下，市場仍看好這些個股全年的營運表現。

福懋今年配有2.5元的現金股利；得力配1.5元現金股利。以27日盤中價來計，現金殖利率都在7.5%以上。

而遠東新今年配發1.5元的現金股利；現金殖利率也在6%上下。

為提升獲利能力及擴充產能，遠東新近二年來已透過併購、投資等方式，在美國、日本增加R-PET的產能；另外，研發創新醫療級的纖維。

市場預期，遠東新這些新產項，都會在疫情趨緩、結束後，獲得更多客戶的訂單量，以及提升訂單的平均單價。

福懋今年採高配息，主要是因為去年出售福懋科的股票，讓2019年的獲利是12年以來的高點；不過，福懋持續擴充越南廠的產能規模、提升生產效率，以及投資取得瑞士紡織創新研發領導廠商「Schoeller Textil AG」50％股權。市場認為，這對福懋今年全年的營收、獲利提升都會有極大的助力。

得力在越南投資的三期產線已陸續開出，產能的增加，也讓得力在今年的首季，雖受疫情影響，合併營收24.36億元，仍有7.35%的年成長率。

由於得力越南廠除產能規模擴充外，也宣稱將投入下游成衣廠產線的增加，市場指出，這對得力2020年的毛利提升，絕對是加分。

(工商 )