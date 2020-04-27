台北市中山區林森北路錢櫃昨日發生火警，造成5人死亡、多人輕重傷的悲劇，市長柯文哲也因案發時人在屏東而遭外界質疑，北市府副發言人黃瀞瑩，昨日晚間轉貼社會局員工貼文，為老闆和其他同事抱不平，但有網友發現，該貼文部分篇幅在炫耀紅酒，遭批「沒有同理心」。

據了解，該貼文是社會局某官員所撰寫，他先是描述自己起床時在思考要打開哪瓶紅酒，猶豫著要開紐西蘭或是勃根地的「黑皮諾」，還在心中比較2者風味不同，隨即就接到林森錢櫃大火的消息。

社會局員工撰文支持市長，該貼文也被黃瀞瑩轉貼，卻有網友認為文章部分內容在描述紅酒，「沒有同理心」。（圖／翻攝畫面）

「我的腦袋還沒從法國夜丘轉過來，柯文哲馬上指示黃副市長至現場指揮。」該員工表示，他顧不得回想勃根地的風味，立刻從床上跳起，約15分鐘就趕到現場，並看到大量累癱的消防人員，還有憂心忡忡的被害者家屬。

該員工提到，大眾開始指責柯文哲不在台北，但市長第一時間就已掌握並直接指揮，還說「不在這裡的人」開始質疑市府沒有為公安把關，卻不知道業者為了賺錢而偷跑施工，還把警報關閉根本草菅人命。

貼文最後表示，沒有人希望發生這種意外，但既然發生了，市長及市府也不會逃避，最惡劣的業者也應該面對問題、負起責任，黃靜瑩也於昨日晚間轉貼文章，肯定第一時間投入救災工作的大火英雄和同事，並表示「透過網路上發文、打嘴砲很容易，但是，有些人是默默地在現場做事。」

這篇貼文也引發正反面迴響，有網友表示事故造成嚴重傷亡，社會局還有時間介紹紅酒，這樣的行為「有點白目」、「顯得你沒有同理心」，也有人認為市府無法將所有責任推到業者身上，未完全把關也有疏失，多數人則贊同不該將災難「政治化」，此時應是為所有傷亡者祈福，並調查釐清真相才是首要之務。

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(中時電子報)