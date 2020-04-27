低利環境、資金寬鬆、台商回流、企業擴編等多重因素，不單支撐2019年台北市辦公室買賣與租賃市場，就連台商大本營的台中市也受惠，金控、壽險業者多年前便看見台中七期辦公市場的潛在需求，早早前進台中設點，而且部分更是直接買地購樓。

台中七期為中台灣最重要的金融保險業重鎮，目前富邦金控、新光金控、中信金控、三商美邦等指標金控、壽險業者都在台中七期設有中台灣企業總部；甚至四大會計事務所，繼勤業眾信去年進駐中信金控臺中金融大樓後，累積有三大已經駐足在七期，僅有安永的辦公室還位於台灣大道辦公商圈上。

高力國際調研部董事梁儀盈表示，台中市七期商圈內辦公大樓的進駐率由2018年第二季的54%，成長至2019年第四季的83%，一年半內增加了近30%，可見需求強勁。而支撐此波進駐熱潮的產業類別除了金融及專業服務外，很大部分是來自於資訊業。

梁儀盈指出，台中七期商圈發展日趨成熟，產業聚集效應越來越明顯，已成為台中市新設立公司及企業搬遷的首選，也促使建商紛紛投入商辦開發，包括興富發集團「鼎盛BHW」、「CBD時代廣場」、「NTC國家商貿中心」等辦公室建案，都在推案短時間內銷售進度超前；至於，只租不售的辦公室也同樣受到歡迎，包括豐邑集團「市政核心大樓」、中信金控旗下「臺中金融大樓」等頂級商辦，進駐率提升，租金也持續攀新高。

高力國際資本市場部執行董事黃正忠更進一步分析台中市商辦買賣價與租金的走勢，前幾年台中市商辦均價每坪落在25至30萬元，近2年則推升至每坪30至35萬元，漲幅超過15%。至於，過往最令人委屈的月租金每坪約700至900元，而近年新建商辦大樓已突破千元大關，租金漲幅逾25%。

他認為，七期新市政中心仍將為台中辦公室市場發展重點區域，2020年1-4月七期內土地成交金額達140億元，在建商大舉獵地後，可以預期未來將陸續開發為商用不動產，再加上原本的重大建設，如台中市政中心、國家歌劇院及豪宅聚落群等建築物，與台北市信義計畫區相比將絲毫不遜色。

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(中時電子報)