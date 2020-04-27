台北市中山區林森北路錢櫃KTV昨一場惡火，造成5人死亡、1命危、8人重傷、疏散200人、救出156人的慘劇。經過調查，赫然發現火災發生當下，包括火警受信總機、排煙受信總機、各樓層排煙閘門等7項救命設備，竟然通通是關閉的，5名死者可說枉送命！
北市消防局清查林森錢櫃火災現場，檢查5大消防設備：「室內消防拴設備」、「自動灑水設備」、「火警自動警報系統」、「緊急廣播設備」、「排煙設備」。竟發現：
一、B2室內消防栓設備消防泵浦，控制盤操作開關為『停』、5、6樓並未使用室內消防栓；
二、8樓室內消防栓設備，水帶連接出水口而未能使用；
三、自動撒水設備主閘閥，主閘閥經勘查現場為關閉」；
四、4樓梯間末端查驗閥，末端查驗管壓力為0；
五、火警受信總機地區音響關閉，未連動緊急廣播設備；
六、排煙受信總機未定位」；
七、火災發生時，各層排煙閘門均未開啟」，
總計7項救命設備全部關閉，這場奪走5條人命的惡火，顯然是場「人禍」，檢警要持續調查，追究責任。
(中時電子報)
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