據大陸黑龍江衛健委27日通報，26日0-24時，黑龍江省省內新增確診病例1例（哈爾濱），為4月14日確診病例曹某娜的密切接觸者；新增無症狀感染者1例（哈爾濱），是市二院確診病例同樓層同病區住院患者的陪護；上述兩例均是已納入集中醫學觀察之中進一步排查出來的。截至26日24時，哈爾濱自9日開始的本土聚集性疫情，已累計感染87人，其中哈爾濱確診62人，大慶、內蒙古鄂溫克、遼寧撫順各確診1人，哈爾濱報告無症狀感染者共22人。哈爾濱市26日發布的確診病例王某，是透過同單元鄰居傳染，這讓人聯想到此次疫情的最初，疑似源頭的22歲留學生韓某。

哈爾濱的防疫形勢，正在逐漸轉好，最近三天黑龍江衛健委的疫情通報中，都提到新增確診和無症狀感染者是已納入集中醫學觀察之中進一步排查出來的，並未造成進一步擴散。

26日下午，在哈爾濱市疫情防控第八場記者會上，哈爾濱市衛健委副主任柯雲楠表示，目前，該市新發確診病例均呈現典型關聯性，全部都是通過深入細緻排查追踪確定，並已提前納入集中醫學觀察之中，傳播鏈條清楚，處於可控範圍。

黑龍江26日發布通告，為確保實施精準管控，黑龍江省按照常態化疫情管控工作要求，在「黑龍江健康碼」原有三色碼的基礎上增設「市內碼」。設置「市內碼」的人員包括：新發本土確診病例、無症狀感染者、疑似病例所在小區內人員；密切接觸者所居住的整棟樓全部人員；當地指揮部根據流調結果確定的人員。

被設置為「市內碼」的人員只限於在該市（區）和縣域內通行，正常生活工作不受限制，對流入的持有其他地市「市內碼」人員，應當集中隔離14 天並做2次核酸檢測，「市內碼」有效期為14 天，14 天後「市內碼」自行解除變成正常綠碼。

哈爾濱市26日發布的確診病例王某，是透過同單元鄰居傳染，這讓人聯想到此次疫情的最初，疑似源頭的22歲留學生韓某，回顧這起聚集性感染，先後在兩家醫院住院的87歲老人陳某君，被認為是重要關鍵，目前發現的確診病例、無症狀感染者，幾乎都是陳某君住院期間的病友以及病友的家人、陪護人員，哈爾濱疾控中心工作人員調查推斷，陳某君之所以染病，是因為3月29日，他曾與兒子及兒子的朋友郭某等7人聚會就餐，而這位郭某，正是9日此輪哈爾濱新增本土病例中確診的第一人。

調查人員摸排郭某的人際關係發現，其家庭內部成員曹女士是一名無症狀感染者。她與3月19日從美國回國，居家隔離的留學生韓某，住在同一單元的樓上樓下。儘管調查人員沒有找到兩人直接接觸的證據，但他們分析認為，二人可能曾共用一部電梯或因上下兩層相鄰的房屋結構，造成病毒傳播。

比較昨天通報的「同單元傳染」，確診病例王某（男，62歲）與確診病例於某（男，81歲）、趙某（女，80歲）夫婦為鄰居。而於某一家，目前已有於某及老伴兒，兒子及兒媳至少四人感染，明顯具有較強的傳染性。

但疑似源頭的留學生韓某，共同生活的家人並未被感染，韓某去過一次上海，也無人被感染。韓某是否真的具備傳染性？她真的是此次傳染鏈的源頭嗎？樓上的曹某又是如何感染的？這些問題，仍然需要進一步調查。

(旺報 )