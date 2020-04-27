投資人挺台股，元大台股基金規模快破500億大關。台股大盤回漲，投資人不僅直接買台股，也熱捧台股基金，其中甫在三月下旬上市的元大高股息優質龍頭台股基金，在三月下旬IPO募資期間一週內合計募集460億之後，整個基金規模還在不斷擴大，截至上週五為止，該檔甫上市一個月的基金，現在總規模已累積至接近490億，即將破500億大關。

在IPO期間過後，投資人仍源源不斷挹注投資該檔基金規模，讓這檔基金規模不斷向上養大，除了元大投信本身的業界龍頭地位之外，也顯見投資人對台股後市的看好。

今日盤中台股再大漲快200點，近一週以來台股買氣持續強滾，使元大這檔新成立的台股基金買氣更旺。由於這檔基金除了以產業龍頭為標的股、主打高股息之外，特別在市場動盪、產業景氣此消彼長之際，能夠有基金管理團隊操盤，避免只依賴系統配置而投資到「過去股息發很高，但營運獲利已在走下坡、甚至今年發不出股息的公司」，可說是能把一般的台股ETF所潛藏的缺點給調節掉，是這檔台股基金最大的亮點，也是該檔基金才上市一個月，規模就已遠超過市場其他的同類型基金。

據了解，由於該檔基金在配息上主打「高股息、月配息」，因此買該檔基金的投資者，有不少先前投資大量的債券型基金，特別是高收債基金淨值因為海外債券拋售潮、新興市場貨幣鉅貶等衝擊而大幅萎縮，有不少原本滿手高收債的投資者，即有賣掉手中高收債部位「轉檯」投資這檔台股基金。

(工商 )