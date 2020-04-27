民進黨立委莊瑞雄（中時資料照 ）

民進黨立委莊瑞雄今日於立院財政委員會質詢表示，目前國內對於進入哪些公共場所強制要戴口罩、量體溫的實行時間不一，導致民眾「霧煞煞」，而5月報稅季即將開始，到時候民眾若要到國稅局報稅又該如何因應？財政部長蘇建榮表示，已行文疫情指揮中心，希望得到授權，要求民眾都要戴口罩才能進國稅局報稅。

莊瑞雄指出，交通部自4月1日起、金管會自4月20日起，就要求體溫過高、未戴口罩的民眾不得進入郵局、銀行。而5月1日起民眾就要準備報稅，到時候國稅局要如何因應，至今仍未給出答案。

蘇建榮回應，已有規劃比照郵局、銀行辦理，但這類的強制要求，必須要得到疫情指揮中心核准，目前尚待回文，而財政部也已將報稅時間延長至6月30日來因應。

莊瑞雄表示，行政部門腳步應該一致，不應該各唱各的調。衛福部對於公告的方式到底明不明確？依照傳染病防治法，若未遵守是罰3千元至1萬5千元，衛福部到底有沒有公告？要不要一併公告？

律師出身的金管會主委顧立雄代替衛福部次長何啟功提出建議，像是銀行到底能不能進去，因為牽涉到人民的自由，所以一定要有法源依據。疫情指揮中心應依照傳染病防治法，明確告知民眾在什麼情況之下，不能進入哪些地方。若是通案的狀況，那可能會是以建議的方式處理。

莊瑞雄說，顧立雄說的沒錯，但最大的問題是，建議的處理方式如何強制？更重要的是，所有的建議，到時候都是地方政府執行，若無明確依據，到時恐窒礙難行。

顧立雄替衛福部回應，能不能進入這樣的規定應該要有一個公告，這是屬於行政程序法上的公告性處分，而背後的法源依據是傳染病防治法，到時候再由地方政府來執行。

(中時 )