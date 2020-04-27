全球新冠肺炎疫情雖然有趨緩的跡象，但新冠病毒有極強的傳染力，專家仍擔心是否將出現第二波疫情，各界都期待治療藥物、疫苗及快篩試劑等。生醫族群今日由防疫概念股擔任衝鋒要角，寶齡富錦(1760)、台康生技(6589)、高端疫苗(6547)、樂斯科(6662)、生華科(6492)等13檔個股全數飆上漲停鎖住，成為盤面上人氣火熱的焦點之一。

高端的新型冠狀病毒核酸檢驗組，符合歐盟CE認證要求，已完成自我宣告及註冊程序，並取得體外診斷醫療器材(IVD)CE標示。今日股價開高走高，盤中鎖在漲停板54.6元，至11:00，買單超過1700張排隊等著要買。高端此項核酸檢測試劑，係採用WHO與目前全球新冠肺炎病毒基因序列資料進行設計，擷取新冠肺炎病毒特異性基因片段的保守區域設計引子(primer)與探針(probe)，僅需1.5小時的螢光反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠病毒。

美國海選全球抗新冠病毒潛力藥物，生華科新藥中選，今日股價開高走高，鎖在漲停板75.2元。ute for Antiviral Research , Utah State University, IRA-USU)進行一項抗新冠病毒(SARS-CoV-2)潛力藥物的篩選實驗，從全球1670個已核准或臨床階段藥物中脫穎而出。IRA-USU團隊僅僅選出3個具強大療效抗新冠病毒潛力藥物，來自台灣生華科的新藥Silmitasertib雀屏中選。

(時報資訊)