央行挺金融，針對紓困加碼總融通擴大到4000億，銀行向央行申請融通的適用利率也自27日起由先前的0.25%降到0.1%！換言之，在不考慮作業成本前提下，銀行貸款給需要紓困的中小企業，放款利率若為1%，銀行向央行融通利率只有0.1%，中間的利差為0.9個百分點，為銀行可賺進的利差。在利差放大的誘因下，可望提升銀行在紓困的放貸意願。

央行挺金融也進一步推升今早金融類股走勢。上海商銀(5876)、國泰金(2882)及合庫金(5880)、彰銀(2801)等早盤領漲。

此外，央行上周也宣布，考量小規模營業人與基層金融機構往來密切，自5月4日起將基層金融機構納入小規模營業人檢疫申貸方案辦理機構，包括農漁會信用部約310家、信用合作社23家。農漁會信用部透過農業金庫彙整向央行申請專案融通，信合社透過合作金庫銀行彙整後向央行申請專案融通。

相較於央行挺金融的措施，上周立委有意再提案修法將金融業營業稅5%降至2%，專款專用於紓困，以擴大紓困力道，協助企業及勞工度過疫情難關，但財政部對於該方案給了「否決」，不贊成降稅。

立委曾銘宗日前提案修改紓困條例，增訂金融業營業稅率降為百分之二，以鼓勵金融業對企業紓困，但修法案未過。據了解，目前仍有商家反映貸款碰壁，紓困是看得到借不到。財政部長蘇建榮認為，這幾年金融業的體質很好，銀行逾放比率才0.2%，應無降稅必要，且降稅勢將衝擊中央財政。

(時報資訊)