KTV業者錢櫃（8359）台北林森店26日火警造成多人傷亡，台北市長柯文哲表示將特別檢查錢櫃其他門市，合格才能營業。對此，錢櫃公告表示，已全面檢查門市消防設備及逃生設施，目前除林森店外的其他門市均正常營業中，財務上尚未有重大影響。

興櫃交易的錢櫃受利空衝擊，今（27）日股價一度重挫12.84％，隨後跌幅逐步收斂，截至11點維持逾3.5％跌幅，在觀光股中表現仍最弱。持股錢櫃26.06％的上市KTV業者好樂迪（9943）同步開低後逐步回升，鄰近11點時翻紅小漲0.84％，目前力守盤上。

錢櫃台北林森店26日上午11點發生大火，造成54人送醫、其中5死1命危的重大意外。台北市長柯文哲今日上午受訪時表示，除將成立受災者關懷小組、成立專案小組協助受災者與業者相關賠償事務外，亦將清查市內所有KTV、電影院等密閉式公共場所。

內政部長花敬群今日在立法院接受立委質詢時表示，為協助台北市政府，該有的管理都要做到位，目前看來，錢櫃林森店在施工時將消防設備全數關閉，且未提出緊急救援計畫，認為「業者有明顯疏失」。

錢櫃目前全台擁有16處據點，2019年合併營收38.32億元，年減0.93％。毛利率59.49％、營益率29.99％，低於前年60.02％、30.57％。加上業外收益減少約43％，歸屬母公司稅後淨利11.33億元，年減13.93％，每股盈餘（EPS）8.3元，低於前年9.65元。

受新冠肺炎疫情影響，錢櫃2020年3月自結合併營收2.12億元，月減23.89％、年減28.35％，創近7年半低點。累計首季合併營收9.19億元，季減1.37％、年減11.39％，營運旺季不旺、為近8年同期低點。如今面對疫情及林森店停業衝擊，第二季淡季營運恐更淡。

(時報資訊)