為因應中國大陸軍事威脅，中科院幾十年來陸續開發出幾款防空、對地的巡弋飛彈，目前已正式服役的包含雄風二型、三型、天弓三等飛彈。有媒體報導指出，中科院在4月14、15日的飛彈實彈試射，正是秘密研製的「雲峰中程飛彈」。且射程可達1500-2000公里。

據資料顯示，中科院在近幾年密集測試、試射短、中程飛彈，除了射程約150公里的「雄風三型反艦飛彈」外，還包含2010年起以「戟隼專案」展開生產、射程達600-1500公里的「雄風二E巡弋飛彈」。至於最神秘的「雲峰中程飛彈」中科院則是保密到家，不願多透露也不願證實。

據《聯合新聞》報導，中科院在4月14、15日的實彈射擊範圍報告，在九鵬基地與蘭嶼等海面進行實彈試射，且是無限射高，射程達1千5百公里，可涵蓋大陸地區的上海、廣東等沿海城市。公開資料也顯示，雲峰巡弋飛彈配備衝壓發動機，射速達3馬赫，歷經李登輝、陳水扁、馬英九幾任總統研發，在蔡英文任內實彈測試後，有望可正式量產，預計首批數量將有數十枚。

而對於媒體報導的消息，中科院則回應，人員職務調整與規劃，皆屬本院正常之人事作業。對於所有國防武器研發，均涉及國防機密，相關議題不予置評。中科院感謝國人對國防議題關心與支持，若需實彈射擊也依國防部各項規定通報。

對於台灣發展中程飛彈的軍事戰略，國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲接受《中央社》訪問表示，「發展雲峰有其必要，研發飛彈的目標，是剝奪敵人作戰能力，對軍機場、港口、指揮中心等極具價值的目標重點反制」。

(中時電子報)