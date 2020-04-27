新北市一名人妻外遇劉姓男同事，還傳訊誇讚「你一天5次都可以」等，擔任工程師的陳姓丈夫，去年八月某日驚見妻子與小王在LINE大聊淫穢露骨話題，得知老婆出軌，氣對劉男提告求償100萬元，新北地院最後判決劉男賠償60萬元。可上訴。

判決書指出，陳男與妻子2016年結婚，育有1子，卻在2019年8月7日妻子的LINE對話中，發現劉男稱陳妻「寶貝」、「老婆」，還寫道：「之前還敢說要把我撲倒勒」、「還說要吃我」，人妻則回「我哪次沒吃你，你說？」、「你一天5次都可以」、「誰准你亂射啦」。

不止如此，2人還在LINE大聊性事，包括次數、大小、口交、有沒有帶套等細節，對話露骨又挑逗，小王甚至可能到家裡激戰，讓觀念傳統的陳男大受打擊，決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金。

小王辯稱，是陳男沒有給妻子慰藉，才會讓老婆逐漸對他產生依賴，進而交往發生出軌。新北地方法院審理後，依手機對話記錄，認定劉男確實侵害陳男配偶權，判他需賠償60萬元，全案可上訴。

(中時電子報)