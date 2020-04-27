外交部長吳釗燮在印度時報今天刊出的專訪中表示，我們有能力並願意與印度、美國和其他友好國家合作克服這場危機，他也再度控訴世界衛生組織（WHO）屈服於大陸不合理的干預，限制台灣參與，呼籲WHO要認識局勢的嚴重性，並應允許台灣盡快充分參與。

台灣因處理新冠肺炎疫情在國際贏得好評，印度時報今天登出吳釗燮的專訪，大談台灣當前的疫情狀況和政府對疫情的處理。

吳釗燮表示，由於台灣人民共同努力應對COVID-19疫情，我們已將確診病例控制在500例以下，其中約90％是境外病例，「這表明我們正在有效控制這一傳染病」，但台灣仍不能放鬆警戒，最近幾天繼續採取措施來控制疫情的蔓延，例如要求人們在乘坐公共交通工具時戴上口罩、保持社交距離等等。

取自印度時報網站

他說，COVID-19在全世界的傳播再次證明了疾病無國界，全球衛生網絡中也不允許存在任何差距。站在第一線，我們將繼續竭盡全力履行我們的責任，幫助因應這一傳染病，同樣，我們有能力並願意與印度、美國和其他友好國家合作克服這場危機，從而為國際社會作出重大貢獻。

吳釗燮表示，我們已向有需要的國家捐贈了超過1700萬個口罩，為世界各地的一線醫療專業人員提供支持。也向包括印度在內的新南向政策合作夥伴捐贈了160萬個口罩。

他說，疾病沒有國界，也沒有基於國籍的歧視，作為確保世界各國人民健康的多邊國際組織，世界衛生組織應遵守專業精神和中立原則，並保護所有人，包括台灣2300萬人的健康權。「但令人遺憾的是，自2017年以來，世衛組織一直對中國的不合理干預表示屈服，並停止了向台灣發出邀請以觀察員身份參加世界衛生大會的做法」。

從2009年至2019年之間，台灣申請參加了我們所知道的187個WHO技術會議，但只有57個被接受，「我們有70％的時間被拒絕了。這些大規模的限制使台灣無法及時獲取最新的醫療信息」。

吳釗燮指出，無法參加世衛組織嚴重影響了台灣獲得有關病毒和流行病預防的全面、及時信息的能力，使我們對全球健康和疾病預防網絡有潛在落差，世衛組織應認識到局勢的嚴重性，並應允許台灣盡快充分參與。

吳釗燮強調，COVID-19是一種未知的全新病毒性疾病。因此，最新信息的交換對於有效地預防和減輕流行病至關重要。他舉例，台灣防疫中心官員即時報告的信息，世衛組織聯絡人僅回答「收到的信息。將傳送相關專家」。卻未提供具體回應或建議，也從未在網站上公開台灣的信息，以致其他國家無法在需要時與台灣迅速溝通。

今年一月世衛組織舉行了3次緊急委員會會議，以因應COVID-19疫情。台灣沒有被邀請參加其中任何一個。2月11日至12日舉辦的論壇，僅允許我們的專家以個人身份在線參加。「這意味著他們被剝奪了與其他國家的代表直接交流或互動的機會，以分享我們抗擊該疾病的經驗」。

(中時 )