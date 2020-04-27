錢櫃大火釀5死，國民黨北市議員游淑慧痛批，台北市長柯文哲5年任期發生的火災死亡人數達86人，超過前市長郝龍斌8年任內63人，另外柯上周才主持的公安會報中，消防設備竟都亮綠燈，不及格率幾乎0。柯27日辯稱，火災定義中，「縱火」跟「自殺」有改變，要比的話，應前後用同樣標準才清楚。

消防局長吳俊鴻指出，消防署2016年前還沒嚴格規定，縱火、自殺都列為一般刑案，但在2016年後，對於跟火有關死亡統計都做嚴格要求，所以突然就增加了，像北市去年自殺、縱火死7人、占火災死亡人數一半，這情形並非北市的問題，全國2016年的死亡案件都提升，但像柯市長2015年上任時火災死亡僅5人。

柯表示，火災定義有改變，以前縱火算刑事案件、自殺算衛生局案件，所以若要比的話要，前後要用同樣的標準，才能比較清楚。

媒體詢問，錢櫃火災，也凸顯大巨蛋的公安問題，今年仍要如期復工還是重新檢視？柯回應，大巨蛋的公安，從以前到現在標準都一樣，就按照目前法規跟科學上的要求，從頭到尾態度都一致，這根本不是問題，他態度很清楚，不刁難、不放水，按照程序申請，反正申請審查過程中，都直播並公開透明給社會監督。

(中時 )