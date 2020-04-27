警方調閱監視器，經規一天追查將違規業者查緝到案。（許家寧翻攝）

瑞芳四腳亭被發現遭人大量傾倒廢棄物。（許家寧翻攝）

警方與環保局到場勘驗，追查違規清倒車輛（許家寧翻攝）

新北市瑞芳區四腳亭砲台，為新北規模最大的砲台古蹟，由於交通便利，半天即可來回，而成為山友口中的步道秘境，周末假日被發現有遭人偷倒營建廢棄物，警方鎖定一台藍色小貨車主，利用低價收取廢棄物，再偷偷傾倒至無人山區，大賺黑心錢。

警方表示，25日下午4點有山友在地方社群發文表示，四腳亭砲台古蹟遭不知名人士傾倒營建廢棄物，痛斥「行徑惡劣」，警方隨即主動追查，不過當地並無設置監視器，於是擴大調閱周邊監視器，鎖定一台小貨車涉有重嫌，循線帶回鄭姓車主。

警方調查，鄭男並無相關清理事業廢棄物許可證明，卻利用低價四處承攬廢棄物清理工程，再利用清晨或大雨，無人注意時段將廢棄物載運至山溝等地棄置，賺取不法利益，鄭嫌坦承犯行，訊後依違反《廢棄物清理法》函送基隆地檢署偵辦。

警方表示，非法傾倒事業廢棄物，已嚴重破壞環境生態，依法可處1至5年以下有期徒刑，併科1500萬以下罰金，除依法移送究責並查扣相關犯罪機具，至於廢棄物則限期清理，若無法改善則持續按次處罰，直至改善為止，勿心存僥倖。

瑞芳四腳亭砲台始建於1901年，位於基隆與瑞芳交界處的200多公尺高地，砲台共設置6門12cm加農砲，為守護基隆港與側護瑞芳的重要堡壘，2001年被列為新北市三級古蹟，月眉山與深澳坑口間的登山步道，疫情期間吸引民眾至戶外踏青。

(中時 )