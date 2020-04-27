台灣昨天新冠肺炎新增病例再度掛零，又一次展現台灣的防疫作戰成果，國家運動訓練中心今天的「能量傳遞點名」活動，由國家田徑培訓隊鉛球女將「阿牛」林家瑩接棒，她用力拋出一顆寫有「COVID-19」的球，象徵要把新冠肺炎病毒丟出地球。

今天國訓中心分享的影片中，開頭林家瑩用力把「新冠肺炎病毒球」往後用力一拋，國訓中心小編問林家瑩為何這麼做，她回答：「我希望把新冠肺炎病毒用力地丟出去，讓他可以離開地球，讓這世界的人民可以回到以前正常的生活，平平安安的。」

原訂今年7月底開幕的東京奧運，因為疫情延後一年，林家瑩說：「換一個角度來想，東奧延期對選手來說是有多一年時間可以準備，在國家運動訓練中心的選手依然努力備戰東京奧運。」

台灣做好防疫措施，也讓目前在國訓中心的選手維持正常訓練，林家瑩感謝國家防疫隊替大家守住防線，為政府手機預購口罩、超商領口罩，以及搭乘大眾運輸帶口罩、量體溫、勤洗手的政策「按讚」，最後點名「最速男」楊俊瀚接棒繼續傳遞能量。

(中時 )