杜鵑花為北部地區特色花卉，3-4月是盛開季節，也正是觀賞杜鵑花的好時光。行政院農業委員會桃園區農業改良場推廣自行育成之杜鵑花品種「桃園1號─紅玫瑰」及「桃園2號─火炬」，並授權新北市萬里區花卉產銷班第1班生產銷售，提供景觀綠化花種的新選擇，有助於提升國產花卉的應用及產業競爭力。

桃園場說明，為提供適合國內氣候且生長強健之杜鵑花新品種，經多年育種選拔出的「桃園1號─紅玫瑰」適合作為盆花使用，「桃園2號─火炬」則適合作為花壇景觀使用。桃園1號品種特色為花朵艷麗，半開時彷彿玫瑰花，葉色深綠且植株比例低矮、分枝性佳，應用於居家陽台、庭院具有良好的觀賞效果；桃園2號品種特色為生長強健且耐修剪，橘紅色波浪狀的花朵開放時如燃起一把火炬，與常見的平戶杜鵑搭配相映成趣，葉片的絨毛質感也是一大特色，對於空氣降落塵埃具有收集作用。

桃園場進一步說明，新北市金山、萬里地區由於氣候適宜加上成熟的栽培技術，成為國內重要的杜鵑花苗木生產地，具有「杜鵑花的故鄉」美稱。桃園1號及桃園2號品種目前皆已進入量化生產階段，並推廣於各地綠化使用，如臺北市大安森林公園內可看見杜鵑花新品種的倩影。另外，每年透過杜鵑花季活動，展示桃園1號及桃園2號品種大型盆栽及栽培特性介紹。目前正值杜鵑花季 ，在許多道路分隔島、公園、山林間皆可看見杜鵑花熱情開放，民眾不妨多多留意，為日常生活帶來一點繽紛活潑的視覺饗宴。

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