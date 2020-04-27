台股限空令退場與否，將先看這四國的疫情控制度。金管會主委顧立雄27日在回應立委林楚茵質詢時表示，台灣新冠肺炎疫情雖控管「相對好」，但台股與美股等股市連動，台股限空令將看美國、西班牙、法國、義大利等疫情控制情況，再決定退場時間，否則就是以3個月為原則，即繼續執行到6月19日。

顧立雄強調，金管會在3月19日祭出的不是「禁空令」，只能說是「限空令」，因為不是平盤以下全面禁止放空，而單檔股票若當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，仍是有一定的交易量，只是限制、不是全然的禁止。

顧立雄進一步表示，歐洲很多國家大部分都禁空到5月、甚至到6月，且現在疫情「對人的心理仍是有很大的約制力」，即台股仍未回到基本面，所以金管會目前傾向限空令先以3個月為原則，看美國、及歐洲疫情控制的情況再滾動檢討是否提前退場，若其他市場都還在禁空，「我們現在這麼急，幹嘛？」。

看過新冠疫情對全球資本市場的影響，顧立雄直言「我現在對市場很敬畏」，強調這波市場波動的幅度，是很多人一輩子在股市進出都沒看的狀況，亦表示很多國家都在關注疫情發展，台灣疫情控制雖相對好，但台股跟美股、甚至其他亞股很深連動，所以仍是要看歐美甚至亞洲疫情控制的狀況來檢討，限空令原則上是從3月20開始執行3個月，但其中會隨時作滾動式檢討。

(工商 )