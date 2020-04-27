彰化秀傳紀念醫院也加入疾病管制署新冠肺炎指定檢驗機構。（吳敏菁攝）

彰化秀傳紀念醫院也加入疾病管制署新冠肺炎指定檢驗機構。（吳敏菁攝）

彰化秀傳紀念醫院也加入疾病管制署新冠肺炎指定檢驗機構。（吳敏菁攝）

新冠肺炎延燒，彰化縣原本只指定彰化基督教醫院作為檢驗醫院，每天可執行120至200的病毒檢測量，為增加檢驗量能，秀傳紀念醫院也加入疾病管制署新冠肺炎指定檢驗機構，27日啟用，生力軍投入後，彰化縣每天檢驗量能，能增加到200至300例，送驗出爐將從2、3天縮短至1天。

彰化秀傳紀念醫院指定檢驗實驗室啟用後，可立即投入新冠肺炎檢驗，未來亦可應用於快篩、自費檢驗及其他傳染類疾病檢測服務，加速檢驗時效及擴大量能，對彰化縣傳染病防治有極大的助益。

縣長王惠美表示，秀傳先前設立戶外防疫門診外，再斥資200多萬元，把負壓病房改為負壓實驗室，增設病毒核酸檢測等儀器，超前部署。秀傳總裁也捐贈1000支溫度計，供居家人士使用，謝謝所有醫療人員的付出，「有你們真好」！

秀傳紀念醫院院長楊基滐表示，新建負壓實驗室一天大約可以增加到120個檢測，台灣疫情雖相對穩定，但仍有許多人等待返國，面對下一波的返鄉潮，提高疫情防疫檢查的量能是必要的花費與準備，防疫門診區有別於當年SARS從帳篷室改為貨櫃屋室，內有負壓問診室、負壓採檢室、負壓X光室，所有的作業都在戶外完成，有做長期抗戰的準備。

新冠肺炎病毒屬第五類法定傳染病，依法必須在符合生物安全第二等級負壓實驗室內操作。縣府表示，考量疫情持續延燒及防止社區感染，積極邀請彰化縣秀傳紀念醫院投入，提升檢驗能量，若發現疑似病例，只要打1922專線，就會由衛生局或119派車載來檢驗。

縣府指出，目前送驗到檢驗結果出來仍需2至3天，秀傳紀念醫院加入後，預計縮短檢驗時間達1天以上，以落實檢驗在地化，維護縣民健康，衛生局亦可快速掌握個案狀況，成為防疫後盾。

(中時 )