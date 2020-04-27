新冠肺炎疫情衝擊各行各業，各縣市演藝廳的藝文活動幾乎全面停擺，讓以門票收入為主的藝文表演團體哀鴻遍野，新竹縣文化基金會日前召開董事會決議辦理「防疫募款」，將對竹縣藝文工作者及第一線防疫人員紓困。

新竹縣文化局演藝廳和表演廳因應新冠肺炎疫情，從3月就停止各項藝文展演活動，使縣內藝文團體的發展及生存受到嚴厲考驗，尤其是以售票演出為主的藝文工作者，沒有收入都在苦撐。

新竹縣文化基金會日前召開第十屆第五次董事會，依據「公益勸募條例」第8條規定，決議辦理「防疫募款」活動，並研議將募款所得用於受到疫情嚴重衝擊的藝文工作者，期能對防疫紓困盡一份心力。

擔任該基金會董事長的縣長楊文科表示，召開本次會議乃因常務董事陳騰芳提案，希望防疫期間基金會可以透過「防疫募款」，為社會盡棉薄之力。

經討論通過「防疫募款」案，預計將募來的款項，用在受疫情影響的文化工作者及第一線醫護人員為他們盡些心力。基金會將盡速展開募款活動，邀請各界共同響應，替防疫工作盡份心力。

基金會董事宣明智認為，新冠肺炎疫情的發展目前仍然難掌握，各行各業都非常辛苦，希望透過募款活動，集合政府及民間力量一起來給一線防疫人員、藝文工作者及場館最大的資助。

(中時 )