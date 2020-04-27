瑞德西韋是一種核苷類似物，原用於抗伊波拉病毒感染的臨床試驗。今年1月，美國首例新冠肺炎確診病例在「同情用藥」原則下使用瑞德西韋後癥狀明顯改善，使這種藥物備受關註。近日，瑞德西韋卻風波不斷，先是首個臨床研究結果顯示，23％患者出現嚴重副作用，包括多器官功能障礙綜合症等。

隨後，在深圳婦幼保健院生殖醫學中心的最新研究中，瑞德西韋被指出可引起小鼠睪丸毒性，導致精子參數下降，在比較接近人類常規使用濃度的中劑量實驗組中，小鼠也出現了睪丸生精功能輕微改變、精子活力顯著下降，異常精子率提高。這在某種程度暗示著，患者在接受治療後可能需要一段時間來恢覆生精功能，確保生殖安全。

初步研究顯示，瑞德西韋可能對小鼠形成生殖毒性，造成總精子數和活動精子率顯著下降，異常精子率增加。雖然這項研究尚未經過同行評議，不過仍然具備一定警醒價值。當年非典期間，為了搶救生命，激素類藥物曾被大量用於非典緊急治療，病人痊愈後，引发一系列後遺癥如骨質疏松、股骨頭壞死、肺纖維化等。

由於目前該研究只是刊登在預印本網站「bioRxiv」上，尚未經過同行評議，不過仍具備警醒價值，如今海外疫情仍在蔓延，一旦瑞德西韋作為一線治療藥物在國際上得到廣泛應用，與之俱來的後遺癥值得警惕。

(中時 )