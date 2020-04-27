「揚豬戀」9年情斷，周揚青發出極具毀滅性的分手信，心死大爆小豬在交往期間慣性偷吃、約炮甚至出軌愷樂的行徑，引發外界譁然，精神科醫師沈政男在臉書貼出分析文，認為周揚青的分手信中，最值得畫線的是這句「你說你真的愛過我嗎？一定也是真的愛過吧…」，直接給予回覆「沒有，小豬沒有真的愛過你」，理由是小豬並非常見典型的花心男，細思他的偷腥軌跡，直言他是經典作品《紅樓夢》男主角「賈寶玉」的翻版，他的「真愛」不能常理理解。

1.... 由沈政男發佈於 2020年4月26日 星期日

周揚青在分手信中提到小豬對她很好，不但公開了兩人戀情，9年來更是跟她過每一個節日、每天都通電話，甚至帶她跟媽媽相處，因此認為羅志祥是真的愛過她，所以疑惑「可是一個這麼愛我的人，又怎麼會做出那些事呢」，沈政男醫師表示要看小豬的為人處事，「基本上他是一個容易膩在女人堆裡的男人」，跟無論女性家人、友人平常輕鬆相處猶如閨密，然也因此一但有情愫就很容易越線，而這些讓人想起一個熟悉的人物，「就是賈寶玉」。

沈政男指出，花花公子有多種，如唐喬凡尼般的情場掠奪者，狩獵女性滿足自戀，女生到手後就把注意力轉往下一個倒楣鬼，或如西門慶般肉慾取向，又或是感情跟肉體都要的綜合型，然羅志祥都不是這樣的，「不是所有花花公子、情場獵人，都願意花大把時間聊手機、寫私訊」，因為太浪費時間又無樂趣，然小豬顯然樂在其中。

然賈寶玉不一樣，他就是個小王子，喜歡沉醉在軟玉溫香中，在書中寫出他追著林黛玉之外，又跟眾家姑娘、丫環打情罵俏，就如羅志祥的感情日常，平常愛跟女生聊天打鬧，喜歡有些小兒女的卿卿我我，「這些動作對他來說是吃飯喝水，背後不需要有深情大愛，就能執行」，還說不信可以繼續追蹤，看他是不是也跟正牌女友之外的女生聊天傳訊直到半夜？至於讓周揚青感念的，小豬將熱戀時會做的事情持續9年不間斷，沈政男也覺得難得，但認為這些行為之於他來說猶如吃飯喝水，「不代表小豬真的愛過你」，因他對別人也能這樣做。

「賈寶玉能不能真的愛人？當然可以。你看小豬對待母親，那就是真愛」，沈正男也覺得羅志祥步入婚姻後，也不見得會繼續慣性偷吃，「重點在於，你能不能變成像他母親那樣的人？」，表示像賈寶玉這類的花花公子，依附型態很特別，他們依附深、轉移快，跟典型花心男完全相反，甚至可同時依附多人，且都不膚淺，都是真正的談情說愛，「你看小豬對愷樂是不是也是如此？」。

而這類人到處依附，「過了一生，但也可能真正找到一個可以收服自己的人，就好像母親收服幼兒一樣」，沈政男認為，周揚青對「揚豬戀」的理解跟詮釋都是錯的，唯公開發文這事是對的，這不是追殺舊情人，不是要將其拖入地底，而是給小豬最後的忠告，「這是相當難得的分手風度」，至於周揚青想提醒其他女人，沈醫師則覺得沒用，「因為接下來的人也會跟九年前的她一樣，認為自己可以改變小豬」，至於事發後，愷樂有沒有要分手？沈政男直言她沒想改變小豬，而是耐心等待他成長，認知真愛只要一個就足矣，表示愷樂就像母親，「可以容忍小豬的一切，等他長大後，真的來愛我」。

(中時電子報)