台北都會的「私廚」餐廳正夯，不少標榜頂級高檔的壽司割烹日料店，更結合「板前」體驗以「大隱於世」的低調身段，側身於都會巷弄間以「私宅」型式傳遞「私廚」用餐體驗。
看好此一食尚趨勢，以〈胡同燒肉〉發展連鎖的橘焱國際事業攜手精品鍋物〈寬巷子〉合資新創〈胡同裹的寬巷子〉全新餐飲品牌，結合彼此資源優勢以複合業態、以小而精的私宅空間概念，以及12道菜900元的訂價策略搶進「無菜單料理」私廚市場，未來並將發展連鎖，開在台北市信義區NEO 19一樓的首家〈胡同裹的寬巷子〉並將於5月1日起試營運，5／18起正式開幕，為百貨賣場內第一家私廚餐廳，非常獨特。
2005年創立的〈胡同燒肉〉是以「平價奢華」與貼心服務，成功在兩岸發展20家連鎖，而2012年投入市場的〈寬巷子〉則以形色皆美的火鍋食材與擺盤，以及「藝創感」十足的食材涮料，被形容為「唯美派精品鍋物」，如今兩大品牌聯手合創餐飲新品牌，創外食餐飲市場跨界、跨品牌與跨業態的合作先例。而〈胡同裹的寬巷子〉開業後究竟欲傳遞什麼樣的粒飲消費體驗，自是受到食家饕客與吃貨的注目與期待。
概念很新、也很「潮」的〈胡同裹的寬巷子〉，可以將〈寬巷子〉與〈胡同燒肉〉的」資源優勢整合互補、商品與服務互補，更重要的是透過此一合作，雙方可以進行「季節互補」，將淡旺季的季節落差縮小，讓客人在私廚空間內享受有別傳統的用餐體驗。
〈胡同裹的寬巷子〉空間不大，15坪的面積一次只能接待10位客人用餐。餐廳的裝潢陳設，傳遞了一股如「家」的氛圍。只是，這個「家」既不摩登、也不現代，而是透過一些「老件」真品如日本酒酒造招牌、現煙盒、茶碗盒，以及帳簿簽條、古書，印刷稅票票證，還有木質建材，展現一股念舊懷古的氛圍。
「圍地爐」與「自在鉤」，是古早時日本農家與漁家發展出的「常民生活智慧」，如今則成了〈胡同裹的寬巷子〉的賣點與亮點之一。客人可用「桌上的圍地爐」，用炭火燒烤〈胡同〉的人氣招牌〈墨魚香腸〉、〈牛肋條〉、〈牛五花〉、〈辣味牛腱〉與麻辣大腸頭。這些燒肉食材並用了一個「大阪城」造型的三層盛器盛裝，上桌時輕煙嬝嬝，充滿了「儀式感」，也滿足了「相機食先」的打卡族獵食習慣。
〈寬巷子〉的鍋物本就美不勝收，如今置入到了〈胡同裹的寬巷子〉的Omakase菜單中，更是含菁咀華、精銳盡出。「自在鉤」懸掛著黑色鑄鐵鍋，鍋內的食材經服務人員精心舖排，花團錦簇、誘人食慾。火鍋食材在服務人員以巧思慧心的舖排下，每盤都似「花藝作品」。而以將魚漿滑搭配肉片塑形出如同壽司外觀的「壽司滑」，更是餐桌上的一大「創藝」，讓人會心。同樣是啖鍋，多一份作工、客人也多一分食樂與雅趣。
除了燒肉和火鍋外，〈胡同裹的寬巷子〉並可提供一些私房手工料理讓客人單點，所以這私廚菜色其實是「燒肉＋鍋物＋日料＋手工私房菜」的綜藝大集合。午餐與晚餐，不分餐期，〈胡同裹的寬巷子〉Omakase套餐都是12道菜、900元，如是的空間、菜餚與訂價，CP值很高。因為私廚空間有限，餐廳更推出「一萬元包整間餐廳」優惠禮遇，母親節還沒想好要到那裡款待媽媽的孝親子女，可以考慮在這最新的私廚餐廳同時請來媽媽與丈母娘，同時感謝與款待哩。
(工商 )
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