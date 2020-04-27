集合了「燒肉＋精緻火鍋＋生魚片＋私房手工菜」，〈胡同裹的寬巷子〉是一個集合「燒肉＋精緻火鍋＋私房手工菜」的複合式私廚餐廳。（圖／姚舜）

迷你的「類卡布里檯」陳列了新鮮的海鮮食材，傳遞著「眼見為真」儀式感。（圖／姚舜）

台北都會的「私廚」餐廳正夯，不少標榜頂級高檔的壽司割烹日料店，更結合「板前」體驗以「大隱於世」的低調身段，側身於都會巷弄間以「私宅」型式傳遞「私廚」用餐體驗。

看好此一食尚趨勢，以〈胡同燒肉〉發展連鎖的橘焱國際事業攜手精品鍋物〈寬巷子〉合資新創〈胡同裹的寬巷子〉全新餐飲品牌，結合彼此資源優勢以複合業態、以小而精的私宅空間概念，以及12道菜900元的訂價策略搶進「無菜單料理」私廚市場，未來並將發展連鎖，開在台北市信義區NEO 19一樓的首家〈胡同裹的寬巷子〉並將於5月1日起試營運，5／18起正式開幕，為百貨賣場內第一家私廚餐廳，非常獨特。

「圍爐裹」與「自在鉤」源於古早日本農家或漁家的常民生活智慧，信義區新餐廳〈胡同裹的寬巷子〉復刻了純真年代的情境況味。（圖／姚舜）

〈胡同裹的寬巷子〉採Omakase（無菜單）的型式供餐，900元的一套菜有12道菜，內容包括生魚片。（圖／姚舜）

〈松露蒸蛋〉顧名思義除加了松露醬提味，蒸蛋內並有白蝦、香菇和銀杏。（圖／姚舜）

此一「大阪城」是一燒肉食材的盛器，共有3層，裡面盛裝著〈胡同燒肉〉的招牌食材。（圖／姚舜）

「大阪城」造型的盒內盛裝有「胡同燒肉〉經典〉：墨魚香腸、牛肋條、牛五花、辣味牛腱，以及麻辣大腸頭。（圖／姚舜）

不少人用餐消費已養成「相機食先」、拍照打卡的習慣，〈胡同裹的寬巷子〉有備而來。（圖／姚舜）

〈手工墨魚腸〉是〈胡同燒肉〉的人氣必點食材，〈胡同裹的寬巷子〉當然準備了。（圖／姚舜）

〈寬巷子〉在餐飲市場最為人樂道的就是「色味雙全唯美體驗」，如今〈胡同裹的寬巷子〉有同樣的DNA。（圖／姚舜）

〈胡同裹的寬巷子〉的火鍋涮料，上桌時也都「美美的」宛如花藝作品。（圖／姚舜）

除了「美味」，〈胡同裹的寬巷子〉也很重視食材的「美形」與「美色」。（圖／姚舜）

這不是真的握壽司，而是〈胡同裹的寬巷子〉廚藝團隊用食材涮料與魚漿作的「偽握壽司」。（圖／姚舜）

用白蝦和魚漿作的「偽握壽司」下到熱滾滾的「豚骨千叟」火鍋湯裡涮熟入味，風味口感比傳統「蝦滑」或「魚滑」更富層次。（圖／姚舜）

〈海老牛軋糖〉是以手工拋摔的蝦漿與魚漿，混合了芹菜等蔬菜製成，在〈胡同裹的寬巷子〉可另外單點。（圖／姚舜）

〈鮭魚烤飯糰〉內有鮭魚香鬆與三島香鬆，並用味噌醬與烤肉醬提味後，以炭火炭烤帶出焦香。（圖／姚舜）

〈胡同裹的寬巷子〉Omakase套餐中包括有〈胡同燒肉〉的經典燒肉。（圖／姚舜）

為互補淡旺季與資源優勢，「胡同燒肉」董事長吳念忠（左），以及「寬巷子」精品鍋物總經理戴士程（右）跨界攜手合資新創「胡同裹的寬巷季」複合私廚餐廳。（圖／姚舜）

除了溫潤柔和「 「豚骨千叟」白湯外，嗜辣的饕客也能再加入〈寬巷子〉特製的麻辣醬，享受啖紅鍋的食趣。（圖／姚舜）

2005年創立的〈胡同燒肉〉是以「平價奢華」與貼心服務，成功在兩岸發展20家連鎖，而2012年投入市場的〈寬巷子〉則以形色皆美的火鍋食材與擺盤，以及「藝創感」十足的食材涮料，被形容為「唯美派精品鍋物」，如今兩大品牌聯手合創餐飲新品牌，創外食餐飲市場跨界、跨品牌與跨業態的合作先例。而〈胡同裹的寬巷子〉開業後究竟欲傳遞什麼樣的粒飲消費體驗，自是受到食家饕客與吃貨的注目與期待。

概念很新、也很「潮」的〈胡同裹的寬巷子〉，可以將〈寬巷子〉與〈胡同燒肉〉的」資源優勢整合互補、商品與服務互補，更重要的是透過此一合作，雙方可以進行「季節互補」，將淡旺季的季節落差縮小，讓客人在私廚空間內享受有別傳統的用餐體驗。

〈胡同裹的寬巷子〉空間不大，15坪的面積一次只能接待10位客人用餐。餐廳的裝潢陳設，傳遞了一股如「家」的氛圍。只是，這個「家」既不摩登、也不現代，而是透過一些「老件」真品如日本酒酒造招牌、現煙盒、茶碗盒，以及帳簿簽條、古書，印刷稅票票證，還有木質建材，展現一股念舊懷古的氛圍。

「圍地爐」與「自在鉤」，是古早時日本農家與漁家發展出的「常民生活智慧」，如今則成了〈胡同裹的寬巷子〉的賣點與亮點之一。客人可用「桌上的圍地爐」，用炭火燒烤〈胡同〉的人氣招牌〈墨魚香腸〉、〈牛肋條〉、〈牛五花〉、〈辣味牛腱〉與麻辣大腸頭。這些燒肉食材並用了一個「大阪城」造型的三層盛器盛裝，上桌時輕煙嬝嬝，充滿了「儀式感」，也滿足了「相機食先」的打卡族獵食習慣。

〈寬巷子〉的鍋物本就美不勝收，如今置入到了〈胡同裹的寬巷子〉的Omakase菜單中，更是含菁咀華、精銳盡出。「自在鉤」懸掛著黑色鑄鐵鍋，鍋內的食材經服務人員精心舖排，花團錦簇、誘人食慾。火鍋食材在服務人員以巧思慧心的舖排下，每盤都似「花藝作品」。而以將魚漿滑搭配肉片塑形出如同壽司外觀的「壽司滑」，更是餐桌上的一大「創藝」，讓人會心。同樣是啖鍋，多一份作工、客人也多一分食樂與雅趣。

除了燒肉和火鍋外，〈胡同裹的寬巷子〉並可提供一些私房手工料理讓客人單點，所以這私廚菜色其實是「燒肉＋鍋物＋日料＋手工私房菜」的綜藝大集合。午餐與晚餐，不分餐期，〈胡同裹的寬巷子〉Omakase套餐都是12道菜、900元，如是的空間、菜餚與訂價，CP值很高。因為私廚空間有限，餐廳更推出「一萬元包整間餐廳」優惠禮遇，母親節還沒想好要到那裡款待媽媽的孝親子女，可以考慮在這最新的私廚餐廳同時請來媽媽與丈母娘，同時感謝與款待哩。

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